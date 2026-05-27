Снаряды "Краснополь" превращают в металлолом танки, БМП и РСЗО ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Наряду с дронами, различные объекты, а также бронетехнику противника уничтожают с помощью 152-мм высокоточных боеприпасов "Краснополь". Такие снаряды могут применяться как буксируемыми орудиями, так и самоходными артиллерийскими установками.

В настоящее время "Краснополи" наводятся на цель с помощью беспилотников, оборудованных лазерными целеуказателями. Поэтому они без проблем могут работать на максимальную дальность в 25 километров. При этом неважно, цель стоит или движется, все равно снаряд массой в полсотни килограммов точно попадет в нее.

В разное время жертвами таких наших средств поражения становились германские танки Leopard-2, американские M1 Abrams и словенский М55S. Не говоря уже о модификациях старых советских Т-64 и Т-72.

Видео: военно-аналитический портал Lostarmour

Особенно впечатляют последствия попаданий в легкобронированную технику. Например, шведские БМП CV90, американские М2 Bradley. В ноябре прошлого года военно-аналитический портал Lostarmour разместил кадры поражения БМП M-80A. От бывшей югославской гусеничной бронемашины осталась лишь груда дымящегося металлического лома.

Неоднократно уничтожались реактивные системы залпового огня, в том числе RM-70 Vampire чехословацкого производства.

Алексей Брусилов