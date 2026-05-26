Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС

Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области.

Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом вносятся системные изменения в регулирование как гражданской, так и экспериментальной авиации. Вводятся новые требования к беспилотным авиационным системам. Деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля таких систем теперь подлежит обязательной сертификации, это повысит безопасность полетов.

Также закон определяет порядок выдачи сертификата летной годности в тех случаях, когда воздушное судно не соответствует типовой конструкции, либо она не утверждена. Соответствующее решение принимает Росавиация на основании акта оценки соответствия требованиям к летной годности и экологическим нормам.

Документом закрепляется, что Росавиация собирает и обрабатывает сведения о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему. Это улучшит контроль за состоянием авиатехники, считают законодатели.

Согласно закону, вводится институт контрольных инспекций, которые будут контролировать качество изготовления пилотируемых судов - двигателей, авиаоборудования, а также беспилотных систем и их элементов, соблюдение порядка сертификации.

Кроме того, уточняется содержание федеральных авиационных правил по сертификации и требованиям к аэродромам и авиаперсоналу.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2028 года.