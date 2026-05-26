Запатентована новая гусеничная бронемашина для работы с РСЗО

В России запатентовали бронированную "транспортно-заряжающую эвакуационную машину". Информация о ней размещена на сайте Федерального института промышленной собственности.

Изображение "транспортно-заряжающей эвакуационной машины". Источник: Изображение из патента / https://www1.fips.ru

Этот образец бронетехники предназначен для работы совместно с пусковыми установками реактивной системы залпового огня. Кроме того, с его помощью возможна эвакуация таких РСЗО и вытаскивание другой застрявшей техники.

В иллюстрациях, сопровождающих патент, показан гусеничный семикатковый объект, снабженный различным оборудованием, например, краном, предназначенным для укладки перевозимых реактивных боеприпасов. Также имеются два типа лебедок и сошник-бульдозер.

Повышенная живучесть обеспечивается комплексом динамической защиты, устанавливаемым как в лобовой части корпуса, так и по бортам. На машине установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль. В качестве двигателя используется газовая турбина мощностью не менее 1250 л.с.

Алексей Моисеев