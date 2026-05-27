Связанная с Миндичем фирма участвует в разработке евроаналога ЗРК Patriot

Согласно заявлению основателя украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана, Украина участвует в разработке дешевого европейского аналога американского ЗРК Patriot. Проект, в котором участвует несколько стран, носит наименование Freya.

Об этом предприниматель сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады.

Предполагается, что новая система ПВО сможет перехватывать российские баллистические ракеты. Пока что из всего вооружения ВСУ на это способны только американские системы Patriot. И если программа будет реализовываться, как запланировано, то она сможет начать это делать уже в текущем году.

Бизнесмен заявил:

Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты.

Штиллерман сообщил, что украинскую часть проекта Freya возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, с которым он контактирует на регулярной основе. Они созванивались только вчера.

На данный момент, по словам бизнесмена, программа находится в стадии испытания опытных образцов.

В настоящее время Штиллерман и Умеров входят в число подозреваемых в уголовном деле о коррупции в сфере обороны. Его ведут следователи НАБУ.

Штиллерман также сообщил что сделка по продаже Fire Point Тимуру Миндичу не состоялась. На покупку компании, стоимость которой оценили в 2,4 миллиарда долларов, у него не хватило денег. Теперь Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность продажи предприятия представителям одной из арабских стран. При этом компанию на Украине продолжают связывать с Миндичем, кошельком Зеленского.

