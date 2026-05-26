«Рособоронэкспорт» с 2023 года подписал со странами Африки 150 контрактов

Александр Михеев
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») с 2023 года заключили порядка 150 соглашений с государствами африканского континента, обеспечив треть всего портфеля экспортных заказов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Российский спецэкспортер вооружений расширяет военно-техническое сотрудничество на африканском направлении, передает ТАСС.

"Благодаря достигнутым в ходе саммита Россия – Африка договоренностям и последующей активной работе "Рособоронэкспорта", с 2023 года по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более 20 млрд долларов", – заявил глава компании в своем поздравлении партнерам с Днем Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

На сегодняшний день партнерами спецэкспортера выступают 46 государств континента. Доля Африки в общем портфеле заказов достигла 30%. При этом свыше 1,7 млрд долларов приходится на проекты глубокого технологического сотрудничества.

Михеев подчеркнул, что отношения Москвы с африканскими столицами опираются на десятилетия доверия. По его словам, Россия исторически помогала этим странам бороться за независимость, предоставляя надежное и эффективное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на интерес африканских государств к лицензионному производству отечественного оружия.

В прошлом году глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев оценил совокупную стоимость портфеля контрактов с континентом в 4 млрд долларов.

Неделей ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы удовлетворить потребности Экваториальной Гвинеи в сфере обороноспособности.

Дарья Григоренко

