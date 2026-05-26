Войти
Lenta.ru

Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

363
0
0
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости.

Коц: Двухместный истребитель Су-57Д сможет выполнять задачи лидера роя БПЛА

Двухместная модификация истребителя пятого поколения Су-57 сможет выполнять задачи лидера роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Су-57Д сможет играть роль "лидера роя". Основная задача — быть воздушным командным пунктом для управления группой тяжелых БПЛА типа С-70 "Охотник"», — считает автор.

По его словам, двухместный самолет должен стать «ведущим стаи» в сетецентрической концепции боя. Второй член экипажа Су-57Д будет контролировать данные сенсоров, управлять системами радиоэлектронной борьбы и наводить дроны. Это позволит разгрузить пилота. Беспилотники будут выполнять ударные задачи, а Су-57Д при необходимости может прикрыть БПЛА.

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан сообщил, что Су-57Д соответствует базовой одноместной модели по ключевым характеристикам.

19 мая первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о первом испытательном полете двухместного Су-57Д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 13:45
  • 15882
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.05 09:34
  • 1
Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео
  • 26.05 04:40
  • 0
Комментарий к "«Никаких добровольцев и казаков»: какой должна быть российская система ПВО?"
  • 26.05 01:40
  • 3
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 26.05 00:00
  • 1
Ослепительный расчет: Пентагон тестирует лазерное оружие в Персидском заливе
  • 25.05 23:22
  • 1
Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя
  • 25.05 22:48
  • 1
В России рассказали о разработке для лунной АЭС
  • 25.05 21:57
  • 1
Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»
  • 25.05 21:54
  • 11
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 25.05 21:12
  • 1
В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков
  • 25.05 20:38
  • 122
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.05 19:37
  • 1
Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей
  • 25.05 19:19
  • 3
«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области
  • 25.05 18:52
  • 1
Минобороны РФ внедряет «бережливое управление» матсредствами боевой подготовки
  • 25.05 11:23
  • 2
Баканов назвал срок второго запуска «Союза-5»