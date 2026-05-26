Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник изображения: © Sputnik / Томас Тхайцук

Уничтожение дрона-камикадзе ВСУ пушкой Ка-52 ВКС России показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил украинский дрон-камикадзе огнем пушки 2А42. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».



На ролике, снятом из кабины вертолета, показан момент попадания и падение беспилотника ВСУ. Также на записи отчетливо слышны звуки выстрелов из орудия.

Ка-52 получил подвижную пушечную установку с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров. Орудие позволяет поражать воздушные цели на дальности до 2000 метров. В боекомплект 2А42 входят снаряды с бронебойным, осколочно-фугасным зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами.

В мае в сети появились снимки, демонстрирующие боевой вылет российского вертолета Ми-28НМ с многоцелевыми управляемыми ракетами «Изделие-305». Боеприпасы использовали для поражения пункта временной дислокации противника.

1 комментарий
№1
26.05.2026 09:34
Я уже достаточно продолжительное время смотрю на вот эти экзерсисы со сбитием БПЛА пушечным огнём с вертолётов. Я ни разу не сидел в настоящем вертолёте и уж тем более не стрелял из его бортового вооружения, но вот мнение дурачка, "повоевавшего" сколько-то там тысяч часов во всяких баттлфилдах:
- Мы, дурачки, всегда старались атаковать воздушные цели со стороны максимальной проекции цели. Ну, потому что нам, дурачкам, так было удобнее и больше шансов попасть. И если бы я, дурачок, на Ка-52, пытался гоняться за дронами, я бы делал это с преимуществом по высоте метров в 100, хотя бы. Я бы и видел цель лучше на фоне поверхности. И попасть мне, дурачку, было бы проще. Особенно, учитывая, что конструкцией вертолёта отклонение пушки предпочтительнее вниз. Ну и, наконец, когда я стреляю сверху-вниз, мне, дурачку, намного менее страшно, что снаряд улетит в непонятные ЕБЕНЯ и упадёт кому-то на голову.
Вот такое вот непрошенное мнение дурачка(меня) касательно тяжелой работы вертолётчиков в качестве истребителей-перехватчиков.
