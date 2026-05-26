Kongsberg и Mesko интегрируют ПЗРК Piorun на ДУМВ Protector

ЦАМТО, 25 мая. Норвежская компании Kongsberg 22 мая объявила о подписании с польской Mesko S.A. соглашения о стратегическом партнерстве с целью интеграции на дистанционно управляемые модули вооружения линейки Protector ПЗРК Piorun с целью их продажи на международных рынках.

Как заявлено, компании изучат возможность интеграции ПЗРК Piorun и дистанционно управляемых модулей вооружения Protector с целью совместного предложения интегрированного европейского решения для противодействия наземным и воздушным угрозам.

В настоящее время более 25 тыс. разработанных Kongsberg ДУМВ линейки Protector находятся на вооружении 31 страны мира. Входящая в состав Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) компания Mesko S.A. является разработчиком и производителем ПЗРК Piorun, которые были поставлены ряду зарубежных заказчиков.

По оценке Kongsberg, сотрудничество с Mesko S.A. и польской оборонной промышленностью является ключевым элементом в создании компетенций и устойчивых цепочек поставок в Польше и Европе. Интеграция ракет Piorun в качестве дополнительного средства поражения ДУМВ Protector значительно расширяет спектр применения дистанционно управляемых модулей.

Kongsberg и Mesko S.A. сотрудничают с начала 2023 года и в рамках проекта представили ДУМВ RS6 Protector, вооруженный ПУ с двумя ракетами Piorun в качестве варианта для поставки европейским и международным заказчикам. Модуль позволяет бороться как с наземными целями, так и использоваться в качестве средства противовоздушной / противоракетной обороны для защиты от мини-БЛА до БЛА Class III.

ПЗРК Piorun предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг, длина – 1,6 м. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, скорость ракеты – до 2М.