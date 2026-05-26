Китай приблизился к созданию независимой системы навигации для подлодок

Китай движется к созданию подводных лодок, полностью независимых от системы позиционирования GPS. Исследователи из Синьцзянского технического института физики и химии объявили о достижении рекордной длины волны ультрафиолетового излучения в 145,2 нанометра, необходимой для активации ядерных часов на основе тория-229. Как указывает Navy Recognition, этот прорыв в конечном итоге может позволить китайским субмаринам ориентироваться без сигналов GPS или уязвимых спутниковых сетей.

Для Пентагона и ВМС США эта технология вызывает опасения, поскольку современная противолодочная борьба частично зависит от прогнозирования момента, когда субмаринам необходимо всплыть на поверхность для синхронизации навигационных систем. Современные подлодки используют инерциальную навигацию в сочетании с периодическими корректировками на основе спутниковых данных для поддержания точного позиционирования. Сигналы GPS не могут проникать сквозь морскую воду, что вынуждает субмарины периодически всплыть на поверхность или развернуть мачты вблизи поверхности для калибровки навигационных данных.

Многоцелевая АПЛ "Тип-093", Китай H I Sutton

Такие моменты создают уязвимости, которые силы ВМС США используют, применяя спутники, морские патрульные самолеты, электронную разведку и ударные подлодки. Если китайские субмарины, оснащенные ядерными часами, смогут поддерживать высокоточное позиционирование в течение длительных периодов времени без связи с внешними источниками, они смогут оставаться под водой дольше, значительно сокращая возможности обнаружения.

В отличие от обычных атомных часов, которые основаны на колебаниях электронов вокруг атомного ядра, ядерные часы измеряют энергетические переходы непосредственно внутри самого ядра. Поскольку ядро ​​гораздо менее чувствительно к внешним воздействиям, таким как изменения температуры, радиация или электромагнитные помехи, ядерные часы теоретически в 10–1000 раз точнее современных атомных часов.

Ключевое достижение Китая связано с кристаллом фторбората, который преобразует лазерный свет в глубокое ультрафиолетовое излучение со значительно большей эффективностью, чем предыдущие материалы. Существующие системы генерировали ультрафиолетовый свет с длиной волны около 150 нанометров, в то время как для ядерного возбуждения тория-229 требуется приблизительно 148,3 нанометра. Новый кристалл превысил этот порог, достигнув 145,2 нанометра, что потенциально открывает путь к созданию действующих ядерных часов на основе тория.

Как отмечает Navy Recognition, для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) оперативные последствия могут быть существенными. Растущий флот Китая, состоящий из многоцелевых АПЛ "Тип-093" и будущих стратегических субмарин "Тип-096", находится под всё возрастающим давлением со стороны противолодочных средств ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время американские ВМС располагают одной из самых передовых в мире систем подводного слежения, объединяющей многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния", морские патрульные самолеты P-8A "Посейдон", донные гидроакустические системы, сети подводных датчиков, авианосные ударные группы и космические средства наблюдения. Действуя в комплексе они способны обнаруживать и отслеживать подлодки противника, действующие вблизи Тайваня, в Южно-Китайском море и в ключевых районах Тихого океана.

Если китайские подлодки станут способны к навигации, не зависящей от GPS, с почти идеальной точностью синхронизации, они смогут действовать более непредсказуемо. Это осложнит американские операции по отслеживанию и потенциально ослабит сложившееся преимущество Соединенных Штатов в противостоянии под водой.