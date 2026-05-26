Новый высокоскоростной СКАТ 220 поможет российским разведчикам в зоне СВО

Концерн «Калашников» разработал новый разведывательный беспилотник, получивший название СКАТ 220. В отличие от уже применяемого в зоне СВО БПЛА СКАТ 350М, новый обладает гораздо большей скоростью.

Разработчики «Калашникова» продолжают создавать беспилотники двойного назначения. Как и СКАТ 350М, новый СКАТ 220 можно использовать в боевых действиях в качестве разведчика, так и в гражданской сфере для различных мониторингов и т.д. Новая разработка будет представлена на Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России.

Как пояснили в концерне, СКАТ 220 разработан на базе СКАТ 350, но новинка имеет меньший размах крыла — «всего» 2,2 метра, и, соответственно, меньший вес — 12 кг. Это позволяет СКАТ 220 развивать скорость до 160 км/час, что является очень редким в классе разведывательных дронов. Нахождение в воздухе заявлено в 60 минут.

Все остальное примерно как у «старшей» модели: электрический двигатель, старт с катапульты и приземление при помощи парашюта. И, конечно же, уже знаменитая надежность и износостойкость. Пока информации по перспективам появления нового СКАТ 220 в зоне СВО нет.