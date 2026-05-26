Куба подготовила советский БТР из 1950-х для борьбы с дронами США

Куба показала советский БТР-152 с зенитной установкой для борьбы с дронами США

Кубинские военные подготовили мобильные огневые группы, которые могут использовать для борьбы с дронами в случае возможной атаки США. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике показан колесный бронетранспортер БТР-152, который вооружили зенитной установкой ЗУ-23-2. Оружие использует мобильная огневая группа Вооруженных сил Кубы.

БТР-152 начали эксплуатировать в 1950-е годы. Советские транспортеры до сих пор стоят на вооружении ряда стран, включая Вьетнам, Камбоджу и Мозамбик. Трехосную машину с открытым кузовом построили на шасси грузовика ЗиС-151. Бронирование БТР обеспечивает защиту от пуль. Установленная в десантном отделении ЗУ-23-2 позволяет поражать воздушные цели на высотах до 2000 метров.

В сентябре стало известно, что в России разработали мобильную точку противовоздушной обороны «Ловец», предназначенную для прикрытия важных объектов от беспилотников. Машина несет ЗУ-23-2 с тепловизионным прицелом.