ЦАМТО

Начались летные испытания самолета C-390 Millennium ВВС Чехии

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Чехии
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 25 мая. Минобороны Чехии объявило о начавшихся на предприятии компании Embraer в Бразилии летных испытаниях первого самолета ВТА C-390 Millennium, заказанного для ВВС страны.

Согласно планам, он прибудет в Чехию в середине года и будет применяться для перевозки войск и грузов на средние и большие расстояния, медицинской эвакуации и проведения десантных операций. Второй самолет ВВС Чехии должны получить в декабре 2027 года.

Оба C-390 Millennium будут размещены на 24-й транспортной авиабазе (Прага-Кбелы). В настоящее время на данной базе также размещены самолеты C-295 CASA и A-319CJ ВВС Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Министерство обороны Чехии подписало с бразильской компанией Embraer контракт на поставку двух средних самолетов ВТА C-390 Millennium. Соглашение также включает поставку наземного оборудования, систем самообороны, комплекта запасных частей, расходных материалов и обучение личного состава. Общая стоимость заказа оценивается в 11,3 млрд. чешских крон (482 млн. долл.).

Помимо самолетов, Минобороны Чехии закупает дополнительное оборудование, включая модуль для тушения пожаров MAFFS II емкостью до 12 тыс. литров воды, модуль дозаправки в воздухе, два дополнительных топливных бака емкостью по 4 т топлива для увеличения дальности полета, модуль поиска и спасения, GPS-ретранслятор. В случае перевозки раненых салон самолета может вместить до 74 человек или шесть реанимационных отделений.

