На Украине заметили советский вертолет-амфибию

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает».

На Украине заметили редкий советский вертолет-амфибию Ми-14

Один из последних вертолетов-амфибий Ми-14, которые остались в арсенале Киева, заметили в ходе полета на Украине. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».



На ролике виден редкий Ми-14, который на малой высоте пролетает над трассой. В сообщении отметили, что до 2022 года на Украине было четыре противолодочных Ми-14ПЛ. Минимум два вертолета уничтожили. При этом автор допустил, что Польша могла передать Киеву Ми-14, которые Варшава вывела из эксплуатации.

Советский вертолет-амфибия берегового базирования, который разработали на базе многоцелевого Ми-8, совершил первый полет в 1967 году. Для поиска подлодок вертолет может использовать радиогидроакустические буи, маркерные радиобуи и ориентирные бомбы. В арсенал Ми-14 входят глубинные бомбы.

Ранее в мае стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» с ракетами класса «воздух-воздух» Р-60 могут сбивать самолеты и вертолеты, которые поднимают на перехват беспилотников.

