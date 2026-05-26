На Украине заметили советский вертолет-амфибию

На Украине заметили редкий советский вертолет-амфибию Ми-14

Один из последних вертолетов-амфибий Ми-14, которые остались в арсенале Киева, заметили в ходе полета на Украине. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На ролике виден редкий Ми-14, который на малой высоте пролетает над трассой. В сообщении отметили, что до 2022 года на Украине было четыре противолодочных Ми-14ПЛ. Минимум два вертолета уничтожили. При этом автор допустил, что Польша могла передать Киеву Ми-14, которые Варшава вывела из эксплуатации.

Советский вертолет-амфибия берегового базирования, который разработали на базе многоцелевого Ми-8, совершил первый полет в 1967 году. Для поиска подлодок вертолет может использовать радиогидроакустические буи, маркерные радиобуи и ориентирные бомбы. В арсенал Ми-14 входят глубинные бомбы.

