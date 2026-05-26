«Ростех» разработал новый зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с БПЛА

Госкорпорация «Ростех» разработала новейший зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе компании.

«ЗАК-30 «Цитадель» имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного и самолетного типа. Система способна работать круглосуточно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе дополнили, что эффективность системы уже подтверждена в реальных условиях эксплуатации. Особенностью комплекса стало использование снарядов со шрапнельной начинкой и дистанционно управляемым взрывателем.

Уточняется, что система наведения рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Благодаря этому для поражения одного объекта требуется значительно меньше снарядов по сравнению с обычными артиллерийскими боеприпасами.

«Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом», — рассказали в «Ростехе».

Комплекс представят широкой публике на площадке «Лайв Арена» в Подмосковье. Форум по безопасности, где продемонстрируют возможности «Цитадели», запланирован на период с 26 по 29 мая.

«Ростех» 27 апреля разработал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием, способным нейтрализовать угрозу без помех окружающей инфраструктуре. Отмечается, что система защиты строится из комплексов, объединенных в кластер от шести до восьми штук, где каждое из них покрывает свой сектор.