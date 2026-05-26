СВ Индии передан 1000-й танк Т-90IM "Бхишма", произведенный на национальных мощностях

ЦАМТО, 25 мая. Государственная компания Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL) 22 мая передала Сухопутным войскам Индии тысячный танк Т-90IM "Бхишма", собранный на национальных мощностях.

Церемония передачи машины состоялась на заводе тяжелого машиностроения (Heavy Vehicles Factory, HVF) в Авади (шт.Тамилнад). Аббревиатура "IM" (indigenously manufactured) в обозначении модификации введена с целью различения машин местной сборки (это название включает все модификации, произведенные в Индии) и партий Т-90, поставлявшихся в полностью готовом виде из Российской Федерации в начале 2000-х годов.

Как уже сообщал ЦАМТО, контрактная база программы лицензионного производства Т-90 формировалась поэтапно. Первый договор на поставку 310 танков Т-90С был подписан в феврале 2001 года: 124 машины поставлялись в полностью готовом виде с российских предприятий, остальные – в виде машинокомплектов для финальной сборки на предприятии HVF Авади. В 2006 году стороны заключили межправительственное лицензионное соглашение на производство 1000 танков Т-90С на мощностях HVF. Ключевым рубежом в ходе реализации программы стал 2009 год, когда завод передал армии Индии первый Т-90С, собранный из компонентов национального производства, – в отличие от предыдущих партий, которые собирались из узлов российского производства.

В ноябре 2019 года Министерство обороны Индии заключило Ordnance Factory Board (OFB) контракт на 464 танка Т-90 MkIII (модификация "Бхишма Mk III") стоимостью около 200 млрд. рупий (2,7-2,8 млрд. долл.) в продолжение действующего лицензионного договора. В 2021 году контракт был переоформлен на AVNL – компанию, выделенную из состава OFB для производства бронетанковой техники. В мае 2024 года AVNL передала армии Индии первую партию из 10 танков модификации Т-90 Mk III, оснащенных обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием национального производства. Оставшиеся 454 машины планировалось поставить в течение последующих пяти лет.

Серийно выпускаемый вариант Т-90 Mk III является модернизированной версией Т-90С/СК. Боевая масса машины составляет 50,7 т. Основное вооружение – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с автоматом заряжания, боекомплект насчитывает 42 выстрела. Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно управляемую зенитную пулеметную установку. Силовая установка – дизельный двигатель V12 мощностью 1130 л.с., обеспечивающий максимальную скорость до 60 км/ч и запас хода до 550 км. Для новейших производственных серий освоен отечественный двигатель мощностью 1350 л.с., превышающий показатели российского базового варианта.

Система управления огнем интегрирует тепловизионный прицел совместной разработки DRDO и Bharat Electronics Limited (BEL), лазерный дальномер с дальностью до 5 км, цифровой баллистический вычислитель и систему автоматического сопровождения цели, заимствованную из проекта танка "Арджун". Обнаружение целей обеспечивается на дальности до 8 км в условиях круглосуточного применения. Защита машины обеспечивается комплексом динамической защиты "Контакт-5", а также комплексом активной защиты LEDS-150 производства компании Saab. Танк оснащен средствами защиты от оружия массового поражения (РХБЗ).

По данным AVNL, по модификации Т-90 Mk III уровень локализации достигает 83%, включая полностью отечественное производство двигателя.

Достигнутый показатель является результатом более чем 20-летней работы по освоению технологий, передача которых от российской стороны осуществлялась поэтапно, в первую очередь, применительно к двигателестроению и к электромеханическому приводу башни, пришедшему на смену гидравлической системе.

Предприятие HVF Авади с момента основания в 1961 году последовательно освоило производство четырех поколений бронетанковой техники: танков "Виджаянта" (лицензия британской компании Vickers), Т-72 "Аджея" (советская лицензия), "Арджун" (собственная разработка) и Т-90 "Бхишма". Суммарный объем производства бронетехники на мощностях завода с момента его основания превысил 4600 ед.

Сухопутные войска Индии на данный момент эксплуатируют в общей сложности 3740 основных боевых танков. С учетом различных поставочных партий и производственных серий совокупное количество танков Т-90 в Индии оценивается на уровне 1657 ед., включая 310 машин ранней модификации Т-90С/СК и 1347 ед. модернизированных вариантов. В феврале 2026 года "Рособоронэкспорт" подтвердил готовность оказать содействие Индии в развертывании производства Т-90МС на действующих мощностях.