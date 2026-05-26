Военное обозрение

Киев подтверждает удары ВС РФ по Украине новыми реактивными дронами «Герань-4»

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска с этого месяца начали применять по Украине новые реактивные дроны-камикадзе «Герань-4». Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Российские разработчики в очередной раз улучшили конструкцию дрона-камикадзе «Герань», заменив часть компонентов и сделав корпус БПЛА значительно прочнее. Как заявляется, «Герань-4» изначально создавалась на базе дрона «Герань-3», но, как оказалось, прочности конструкции для новых скоростей оказалось недостаточно.

Поэтому для «Герани-4» разработали новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленной конструкцией и реактивным двигателем повышенной тяги. При этом габариты дрона остались прежними: 3,5 метра в длину, 3 метра в ширину. Из других изменений: стало меньше технических лючков на корпусе и крылья теперь не отсоединяются.

Новая «Герань-4» способна маневрировать на скоростях до 400 км/час и развивать скорость более 500 км/час на прямой, поднимаясь на высоту более 5 тысяч метров. При этом дрон несет осколочно-фугасную боевую часть массой в 50 кг или усиленную в 90 кг, но на дальность не больше 450 км.

Установка реактивных двигателей усиленной тяги китайского производства позволяет «Герани-4» с легкостью уходить от украинских дронов-перехватчиков. Как признают в Киеве, на данный момент у украинской ПВО нет действенных способов сбивать эти реактивные «Герани», кроме как тратить дефицитные зенитные ракеты.

