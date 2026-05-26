Азербайджанский телеканал Baku TV опубликовал видео с ударами ВС РФ по Киеву. Сразу бросается в глаза тот факт, что в ролике моменты прилетов и последующие взрывы показаны без привычной для украинских источников ретуши и «замазывания» деталей.

На видео видны яркие вспышки, масштабное возгорание и плотные столбы дыма, поднимающиеся над городской застройкой. Часть кадров снята в темное время суток, часть – уже на рассвете. Киевская сторона заявляет, что ночные удары делаются намеренно, чтобы создать психологическое давление на население. Однако именно в это время меньше всего риск задеть гражданских, которые ночью и ранним утром сидят по домам.

На некоторых эпизодах заметно, что по объектам наносятся повторные удары туда, где уже возникли пожары и стоят столбы дыма.

Украинская сторона традиционно заявляет о работе ПВО и пытается представить атаки как удары по гражданской инфраструктуре. Но видеоряд показывает иную картину: мощность взрывов и продолжительное горение намекают на поражение объектов, явно имеющих отношение к военной машине киевского режима.

Появление таких кадров на площадке иностранного телеканала важно еще и потому, что они выбиваются из привычной информационной схемы Киева, в рамках которой точки прилётов часто скрываются.