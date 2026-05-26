Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»

Источник изображения: topwar.ru

Поставки первых легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» начнутся в следующем году. На первом этапе они займутся авиационными работами. Об этом заявил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Разработанный на замену прославленному «кукурузнику» Ан-2 легкий многоцелевой самолет «Байкал» начнет поступать альянсу независимых эксплуатантов «Аэрохимфлот» в 2027 году. По словам Парнева в интервью «Ведомостям», на первом этапе самолеты будут привлечены к проведению авиационных работ и перевозки грузов, как пассажирский самолет будет, видимо, использоваться позднее.

Применение «Байкалов» на первом этапе будет связано именно с авиационными работами. Очень часто старт раскатки новых моделей региональных самолетов начинается с авиационных работ или перевозок грузов.

Контракт на поставку первых 50 самолетов был заключен в сентябре прошлого года, машины получит «Аэрохимфлот». По конкретным срокам поставок самолетов информации нет, но ожидается, что все будет в рамках уже подписанных контрактов.

В декабре прошлого года сообщалось, что обновленный самолет ЛМС-901 «Байкал» приступил к летным испытаниям с отечественной силовой установкой и винтом. В феврале этого года в воздух поднялся третий опытный экземпляр самолета, штатно оснащенный российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и российским же воздушным винтом АВ-901.

ЛМС-901 «Байкал» имеет длину в 12,2 метра, высоту — 3,7 метра и размах крыла — 16,5 метра. Максимальная взлетная масса — 4,8 тонны, скорость — до 300 км/час. Максимальная дальность полета — 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.