В группировке войск «​​​​​​​Восток» доложили о подключении БПЛА к спутниковой связи

Белоусову доложили о подключении расчетов БПЛА к российской спутниковой связи

Командующий группировкой войск «Восток» доложил министру обороны России Андрею Белоусову о подключении расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к станциям спутниковой связи. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил главе российского военного ведомства о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки», — говорится в канале Минобороны в мессенджере «Макс».

Начальник управления Войск беспилотных систем группировки «Восток» подчеркнул, что в рамках набора на военную службу по контракту численность расчетов операторов дронов была значительно увеличена. Уточняется, что это позволило укрепить огневые возможности группировки для поражения живой силы и техники противника, а также способствовало продвижению подразделений в зоне ответственности.

В Минобороны РФ 21 мая сообщили, что военнослужащие подразделения Войск беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» вместе с артиллерийским расчетом 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» обнаружили и уничтожили пункт управления украинских БПЛА в Херсонской области. Информация о местоположении обнаруженной цели немедленно поступила в командный пункт. Там было принято решение открыть огонь из 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б».