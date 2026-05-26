РИА Новости

В "Востоке" собирают усилители сигнала для БПЛА

Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специалисты группировки "Восток" собирают усилители сигнала для увеличения радиуса действия дронов, сообщило Минобороны России.

Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.

"Заместитель начальника управления войск БпС группировки доложил, что в группировке продолжается рационализаторская работа. Специалистами собираются универсальные усилители сигнала для увеличения радиуса действия беспилотников и разработаны унифицированные наземные системы управления дронами, одна из которых предложена для масштабирования и выдачи в войска по линии министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

