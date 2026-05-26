В группировке "Восток" автоматизировали борьбу с беспилотниками

В "Востоке" автоматизировали борьбу с БПЛА для повышения эффективности

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Борьба с БПЛА атвоматизирована в группировке "Восток", это повысило эффективность их уничтожения, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач с помощью беспилотников.

"Автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Начальник войск противовоздушной обороны "Восток" генерал-майор Валерий Черныш в ходе доклада министру отметил, что радиолокационная информация со всех малогабаритных РЛС группировки выводится в едином программно-аппаратном комплексе.

"Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение. Программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель", - рассказал Черныш.