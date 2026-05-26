Войти
РИА Новости

В группировке "Восток" автоматизировали борьбу с беспилотниками

549
0
0
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

В "Востоке" автоматизировали борьбу с БПЛА для повышения эффективности

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Борьба с БПЛА атвоматизирована в группировке "Восток", это повысило эффективность их уничтожения, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач с помощью беспилотников.

"Автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Начальник войск противовоздушной обороны "Восток" генерал-майор Валерий Черныш в ходе доклада министру отметил, что радиолокационная информация со всех малогабаритных РЛС группировки выводится в едином программно-аппаратном комплексе.

"Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение. Программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель", - рассказал Черныш.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 13:42
  • 15881
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.05 09:34
  • 1
Уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео
  • 26.05 04:40
  • 0
Комментарий к "«Никаких добровольцев и казаков»: какой должна быть российская система ПВО?"
  • 26.05 01:40
  • 3
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 26.05 00:00
  • 1
Ослепительный расчет: Пентагон тестирует лазерное оружие в Персидском заливе
  • 25.05 23:22
  • 1
Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя
  • 25.05 22:48
  • 1
В России рассказали о разработке для лунной АЭС
  • 25.05 21:57
  • 1
Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»
  • 25.05 21:54
  • 11
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 25.05 21:12
  • 1
В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков
  • 25.05 20:38
  • 122
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.05 19:37
  • 1
Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей
  • 25.05 19:19
  • 3
«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области
  • 25.05 18:52
  • 1
Минобороны РФ внедряет «бережливое управление» матсредствами боевой подготовки
  • 25.05 11:23
  • 2
Баканов назвал срок второго запуска «Союза-5»