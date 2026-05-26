РИА Новости

Число расчетов операторов БПЛА в группировке "Восток" кратно увеличилось

Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Число расчетов операторов БПЛА в "Востоке" увеличилось при наборе по контракту

МОСКВА 25 мая - РИА Новости. Количество расчетов операторов БПЛА в группировке "Восток" кратно увеличилось в рамках набора по контракту, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток".

"Начальник управления войск беспилотных систем группировки войск "Восток" доложил Андрею Белоусову, что в рамках набора на военную службу по контракту в войска БпС кратно увеличено число расчетов операторов БпЛА, что в свою очередь усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению войск в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию Белоусова продолжается формирование новых штатных подразделений беспилотных систем, что позволяет повышать разведывательные и огневые возможности группировки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
