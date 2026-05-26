Британия, Германия и Франция в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Мюнхене, Германия.

ЦАМТО, 25 мая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили Зеленского, что их страны усилят поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявили 22 мая в канцелярии британского премьера.

"Лидеры… трех стран подтвердили, что в ближайшие месяцы они усилят свою поддержку Украины", – говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам онлайн-переговоров.

Конкретные подробности переговоров не приводятся. Отмечается лишь, что Зеленский проинформировал лидеров Британии, Германии и Франции о ситуации на поле боя.