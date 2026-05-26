Операторы ВДВ осваивают НТРК "Импульс" в зоне СВО

Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 25 мая. В тыловом районе СВО, на одном из полигонов в Запорожской области, военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения проводят плановые занятия по боевому применению наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Импульс".

В условиях, максимально приближенных к боевым, десантники отрабатывают широкий спектр задач, подтверждая статус роботизированной платформы как надежного помощника на поле боя в любых условиях обстановки. Ключевой приоритет при создании комплекса – сохранение жизни личного состава. Гусеничная платформа управляется дистанционно, что исключает нахождение оператора в зоне поражения. В базовой конфигурации уверенный прием сигнала сохраняется на дальности до 5-6 км, однако благодаря системе ретрансляции и применению репитеров эта дистанция увеличивается вдвое.

"На своем опыте мы стабильно работали на удалении 10-11 км", – рассказал командир отделения с позывным "Родин".

Платформа сохраняет функциональность в любых погодных условиях, одинаково эффективно работая и в зимний период, и в летнюю жару. Наряду с транспортировкой личного состава в звене "отделение-взвод", НРТК способен оказать техническую помощь на поле боя.

Мощности машины достаточно для эвакуации легкой колесной техники и буксировки поврежденных образцов вооружения. В ходе практических занятий на полигоне Запорожской области особое внимание уделяется скрытности передвижения и выживаемости комплекса в условиях равнинной местности. Десантники отработали инженерную доработку корпуса: преимущественно используется обшивка резиной.

Такое решение не только маскирует тепловой след, делая машину менее заметной для тепловизоров противника, но и защищает элементы конструкции, а также буксируемые нарты от осколков и пуль.

Помимо снабжения, на занятиях в Запорожской области активно отрабатывалось и огневое применение "Импульса". Благодаря возможности быстрой установки турелей с крупнокалиберными пулеметами или автоматическими гранатометами, тихая "логистическая" платформа в короткие сроки трансформируется в подвижную огневую точку, способную подавить выявленные цели, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
