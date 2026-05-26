В Польшу прибыла первая партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 25 мая. МНО Польши объявило о прибытии 22 мая на 32-ю авиабазу в Ласке первых трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар"), выполнивших перегоночный перелет из США.

В церемонии встречи принял участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, его заместители Павел Бейда и Цезарий Томчик, а также командование Вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и предоставление услуг. Общая стоимость заказа была оценена в 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долл. Контракт предусматривает сопутствующую логистическую поддержку и обучение и не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей. Пакет логистики включает поставку запасных частей и расходных материалов, автоматизированных систем управления и наземного оборудования. Пакет обучения предусматривает подготовку пилотов и обслуживающего персонала, а также систему наземной подготовки, включая интегрированный учебный центр и восемь авиационных тренажеров.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года. Первая пара F-35A (б.н. 3501 и 3502) была доставлена на авиабазу "Эббинг" (шт.Арканзас) Национальной гвардии США в декабре 2024 года.

Согласно контракту, первые 8 самолетов будут использоваться на авиабазе "Эббинг" для обучения пилотов. После завершения подготовки специалистов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также возвратятся в Польшу.

После перелета в Польшу самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Как предполагается, сборка второй половины заказа будет осуществляться на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия). Поставки продолжатся до 2030 года.