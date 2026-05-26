Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет гарнитуру шлемовую ГШ-3

Логотип белорусского ОАО «АГАТ-СИСТЕМ».

ЦАМТО, 25 мая. Гарнитура шлемовая ГШ-3 – это комплексное решение для защиты органов слуха и качественной связи в самых экстремальных условиях, обеспечивает четкую передачу речи, активное шумоподавление и полную осведомленность в бою.

Специалисты ОАО "АГАТ-СИСТЕМ" соединили все необходимое для командного взаимодействия:

- тактические наушники с активным шумоподавлением – защита слуха от выстрелов, взрывов и громких шумов без потери ситуационной осведомленности;

- встроенная гарнитура связи – четкая передача речи даже на фоне сильного акустического давления;

- надежная фиксация на шлеме – эргономика для боевых и спасательных подразделений.

Универсальное решение для профессиональной связи, которое работает с ведущими моделями радиостанций тактического звена управления.

Совместимость:

- Р-188 портативная;

- Hytera DMR PD705 / PD785;

- Клен-700 DMR.

Ключевые особенности:

- возможность подключения двух радиостанций из совместимых в любом сочетании;

- технология PTT (Push-to-Talk) с разъемом для гарнитуры U-174/U (Nexus);

- беспроводное подключение устройств через конвертер 1А040;

- фиксирующая клипса для пояса или рюкзака.

Идеально для силовых структур, спасателей, промышленной связи и решения тактических задач.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

