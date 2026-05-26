Семь стран НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
Источник изображения: © Фото : Norwegian Air Force

ЦАМТО, 25 мая. Северные страны НАТО наращивают свое военное присутствие в Арктике, говорится в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что НАТО разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство.

"Мы наращиваем наше военное присутствие, возможности наблюдения и совместные учения в Арктике и на Крайнем Севере. Мы делаем это в скоординированной и выверенной манере", – цитирует "РИА Новости" заявление, опубликованное на сайте шведского правительства.

В заявлении также сказано, что указанные страны поддерживают расширение присутствия НАТО в регионе, договорились углубить диалог по вопросам безопасности в Арктике и на Крайнем Севере и поручили своим экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития в регионе.

Как напоминает агентство, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с активностью НАТО ранее уже отмечала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.

В апреле замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, возможностей для этого у страны достаточно.

