"Долго этого ждали". На что оказался способен двухместный Су-57

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Программа российского истребителя пятого поколения вышла на новый этап: в Жуковском состоялся первый полет двухместной модификации Су-57Д. Опытный образец представляет собой переделанный одноместный прототип Т-50-5Р и сохранил его бортовой номер "055". Пока не ясно, когда начнется серийное производство. Однако в Объединенной авиастроительной корпорации заявляют, что Су-57Д сможет выполнять в составе ВВС широкий круг задач. О том, каких именно, — в материале РИА Новости.

Многофункциональный самолет

Воздушный дебют новой модификации прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания. Машину пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. Цель летных испытаний — подтвердить соответствие характеристик самолета требованиям тактико-технического задания и нормам годности: исследуются устойчивость и управляемость истребителя, высотно-скоростные и маневренные характеристики, дальность и продолжительность полета, прочность конструкции, возможность эксплуатации с различных типов аэродромов, уровень шума и вибраций при взлете и посадке, а также другие параметры.

При успешных результатах готовится проект постановления правительства о принятии самолета на вооружение. После этого начинается серийное производство. У оригинального Су-57 путь от первого полета до серии занял девять лет. Однако двухместный вариант рассчитывают испытать гораздо быстрее. Самолет по большей части остался прежним. Однако теперь сможет выполнять еще больше задач.

Во-первых, Су-57Д сможет использоваться для переподготовки летчиков с других типов самолетов на одноместный Су-57. Благодаря дублируемым органам управления, летчик-инструктор на месте второго пилота сможет корректировать полет обучаемого и давать ему необходимые рекомендации. На сегодняшний день основной учебно-боевой истребитель ВКС — двухместный Як-130.

Во-вторых, двухместный вариант может применяться как многофункциональный ударный истребитель с оператором вооружения, способный поражать воздушные, наземные и надводные цели управляемым и неуправляемым оружием. Второй пилот сосредоточен на распределении и сопровождении целей и наведении на них высокоточных ракет и бомб. Со временем он сможет заменить двухместный истребитель Су-30СМ предыдущего поколения.

В-третьих, двухместный Су-57 потенциально можно задействовать как узел управления смешанными группами пилотируемых и беспилотных машин. Здесь второй член экипажа работает как тактический координатор: обрабатывает разведданные, ставит помехи, планирует маршруты дронов и взаимодействует с другими авиационными и наземными подразделениями. Таким образом, Су-57Д станет центральной фигурой в воздушных операциях.

В-четвертых, Су-57Д сможет играть роль "лидера роя". Основная задача — быть воздушным командным пунктом для управления группой тяжелых БПЛА типа С 70 "Охотник", выступая ведущим беспилотной стаи в сетецентрической концепции ведения боевых действий. Второй член экипажа отвечает за сенсоры, радиоэлектронную борьбу и наведение дронов, разгружая пилота от одновременного ведения боя и управления роем. Непосредственно ударные функции будут выполнять ведомые БПЛА. Но и сам самолет при необходимости сможет вступить в бой.

Новое оружие

Помимо испытаний двухместного варианта истребителя, развивается и программа одноместного Су-57. Истребитель пятого поколения постепенно обрастает передовым оружием для ударов по земле. Например, дронами воздушного базирования С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром". Первый — аналог БПЛА "Герань" — идет к цели по заранее заложенным координатам. "Монохром" же — более продвинутая версия беспилотника с функцией барражирования, автономного поиска и поражения целей по загруженной информации из базы данных. Грубо говоря, С-71М способен самостоятельно решать, что уничтожить, а что подождет.

У таких боеприпасов есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны. Самолет взлетает, выходит на боевой курс и сбрасывает дроны, которые, в свою очередь, активируют двигатели и направляются к цели. Пилоту не нужно входить в зону действия вражеской ПВО. Таким образом, тактическая авиация становится фактически неуязвимой. Западный подход к воздушному бою — не стоит вступать с истребителем противника в "догфайт", если его можно расстрелять издалека.

Минус: "Ковер" и "Монохром" не помещаются во внутренние отсеки вооружения Су-57. Их подвешивают под крылья, что резко повышает заметность машины для радиолокационных средств нынешнего и вероятного противника. Впрочем, в боевых порядках ВКС могут одновременно находиться и истребители, и ударные самолеты. Надо лишь распределить между ними роли в воздушной операции.

Кроме того, Су-57 получил новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью до 250 километров. Многодиапазонные пассивные головки самонаведения охватывают частоты от 0,1 до 11 гигагерц, то есть все, на которых работают радиолокационные станции ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (американский комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (немецкий IRIS-T). Это совершенно новый уровень. И так малозаметные Су-57 теперь способны уничтожать ЗРК противника, не входя в зону поражения. Летчику даже не надо знать точное местоположение батареи.

Перспективный двигатель

Но главный элемент конструкции перспективного самолета — это не вооружение и БРЭО, а двигатель. Неважно, насколько истребитель наворочен внутренне. Если он плохо летает — не маневренный, не скоростной, не тяговооруженный, — то воздушный бой проиграет. Для лучшей машины нужен лучший мотор. И такой уже есть.

Двигатель "Изделие 30", также известный как АЛ-51, разрабатывается на замену AЛ‑41Ф1, который стоит на Су-35С. Меньшее число ступеней, повышенная эффективность — выгода до 18% по топливу и тяге относительно предшественника. По данным Объединенной двигателестроительной корпорации, тяга "Изделия‑30" — 17,5-19,5 тонны, при этом в бесфорсажном режиме она существенно выше, чем у АЛ‑41Ф1, что обеспечивает устойчивый крейсерский режим полета.

"Изделие 30" заявлено как решение, более экономичное по удельному расходу топлива при той же тяге. Это увеличивает радиус действия самолета и продолжительность патрулирования. Более того, у АЛ-51 плоские сопла при сохранении отклоняемого вектора тяги. То есть истребитель остается сверхманевренным и при этом малозаметным для средств обнаружения противника. Первые серийные Су-57 с двигателями второго этапа должны поступить на вооружение в 2027-м.

Боевое применение

В ходе СВО было несколько случаев боевого применения Су-57. Так, весной 2022-го звено из четырех машин работало в единой информационной сети для вскрытия и подавления украинской ПВО, нанося удары и выдавая координаты целям для других средств поражения.

Кроме того, Су-57 запускал крылатые ракеты по военным и энергетическим объектам ВСУ — без вхождения в зону действия ПВО противника. В ряде сообщений указывается, что Су‑57 применяли и для поражения воздушных целей на больших дистанциях (есть информация об уничтожении Су‑27 и Су‑24 ВВС Украины на предельной дальности), что демонстрирует отработку возможностей как дальнего перехватчика.

Надо учесть и перспективу. Боевая эксплуатация Су-57 в СВО, несмотря на небольшие партии, становится ключевым элементом "пиара" самолета: демонстрируется реальное применение стелс‑платформы, вооружений во внутренних отсеках и связки с тяжелыми БПЛА. И чем лучше машина покажет себя в бою, тем больше найдется на нее покупателей в будущем.