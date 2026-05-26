Медведев назвал "Буревестник" и "Сармат" уникальными комплексами

Медведев назвал "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" уникальными комплексами

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новейшие виды стратегического оружия "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон" - это уникальные комплексы, опережающие время, заявил председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости о перспективных и актуальных научных работах, Медведев отметил закрытые разработки в военной сфере, которым уделяется самое серьезное внимание.

Он привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это, указал Медведев, требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.

"Необходимая научная и производственная база в стране есть, соответствующая работа ведется. Конечно, многие данные о ней закрыты, но результаты видны всем. Яркое тому доказательство – такие новейшие виды стратегического оружия, как "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон". Это уникальные комплексы, опережающие время и гарантирующие абсолютную безопасность нашей страны на десятилетия вперед", - сказал Медведев.

Работы над ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон" и крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. В мае этого года состоялся успешный испытательный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".