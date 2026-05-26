Пулеметы зарубежных армий.

Пулемет имеет разнообразную базу пользователей. До сих пор многие вооруженные силы придерживаются философии универсального пулемета. Он подходит для многих применений, от основного оружия пехоты или подразделений, действующих в пешем строю, до вооружения транспортных средств, и может быть управляем любым солдатом. Однако, как бы привлекательна ни была эта идея, в последние десятилетия было много новых разработок и усовершенствований. Основное внимание уделялось и продолжает уделяться уменьшению веса и увеличению калибра.

Современная тенденция – это создание лёгких, компактных пулемётов более мощных калибров. Среди последних разработок можно отметить M60E6, российский РПЛ-7, HK421, IWI Negev-7 и новейший вариант MK3 FN Minimi 762. FN даже создала категорию сверхлёгких пулемётов со своим семейством Evolys. В нём даже отсутствует функция быстрой смены ствола для экономии веса. Кроме того, внимание неизбежно обращается к программе NGSW армии США.

В 2025 году был официально представлен SIG LMG-6.8 под обозначением M250 в новом калибре 6,8мм x 51. Это оружие весит на полтора килограмма меньше, чем его предшественник, M249 (он же FN Minimi), и увеличивает свою пробивную способность благодаря скорости пули.

Армия также запустила проект Future Medium Machine Gun (FMMG). Этот пулемет предназначен для замены универсального пулемета M240, также известного как FN Browning MAG. В настоящее время командование специальных операций США ищет среднекалиберный пулемет. Проект называется Lightweight Machine Gun Medium (LMG-M) и призван заполнить пробел между патронами 7.62 NATO и .50 BMG.

Используемые в настоящее время вооруженными силами по всему миру длинноствольное оружие, включая большинство пулеметов, по прежнему в основном стреляют шестью типами боеприпасов: 7,62 мм x 51 НАТО, 5,56 мм x 45 НАТО, 7,62 мм x 54 Р, 7,62 мм x 39, 5,45 мм x 39 и – во многом игнорируемый в Европе – 5,8 мм x 42, стандартные боеприпасы Народно-освободительной армии Китая.

В последние годы ассортимент боеприпасов для пулеметов значительно расширился. Естественно, предпринимались попытки разработать перспективные патроны из винтовочного сектора – особенно патроны промежуточных калибров. Однако большинство этих попыток оставались на стадии прототипов или демонстрационных образцов. Ситуация была иной – аналогично ситуации в области снайперских винтовок – с новыми, более мощными зарядами. К ним относится упомянутое выше семейство патронов NGSW с гибридными гильзами, которое в настоящее время внедряется армией США в виде 6,8 мм x 51.

Как уже упоминалось, армия США также начинает стандартизацию по НАТО. Разработчик патронов с гибридными гильзами, SIG Sauer, также хочет предложить эту технологию для других патронов НАТО. Она должна увеличить скорость, дальность стрельбы и, следовательно, огневую мощь без изменения калибра. Многое происходит и в категории калибров выше 7,62. В настоящее время патрон .338 Norma Magnum (8,6 мм x 63) утверждается в новой категории крупнокалиберных пулеметов среднего веса – по крайней мере, Ohio Ordnance с моделью REAPR, SIG Sauer с SIG MG338 и True Velocity с RM338 конкурируют за звание LMG-M. По эту сторону Атлантики чешский производитель FK Brno также представил крупнокалиберный пулемет среднего веса в этом калибре – BKS.

С возвращением к традиционным боевым действиям аспект противовоздушной обороны вновь приобрел важное значение, поскольку теперь он включает в себя и защиту от широко распространенных беспилотников. В этом контексте проверенная многоствольная пушка Гатлинга Dillon M134D привлекла дополнительное внимание как средний пулемет с высокой скорострельностью.

Ультралегкие и легкие пулеметы

Калибр: 7,62 мм x 51

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента; поясные подсумки с 50 патронов

Длина (мин/макс), мм: 925 / 1025

Длина ствола, мм: 406 (16 дюймов)

Масса, гр.: 6200

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический и полностью автоматический огонь; 750 встр./мин.

Эффективная дальность стрельбы, м: 1000

Принцип работы: Короткоходная газовая поршневая система.

Heckler & Koch HK421

Калибр: 7,62 мм x 51

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента

Длина (мин/макс), мм: 330 мм: 810 / 958; 419 мм : 895 / 1043

Длина ствола, мм: 330 мм (13 дюймов) / 419 мм (16,5 дюйма)

Масса, гр.: 330 мм: 8300 / 8500; 419 мм: 8500 / 8700

Режим стрельбы (скорострельность): Полностью автоматический огонь: 670 или 700 встр./ мин. (регулировка газа)

Эффективная дальность стрельбы, м: Точный подавляющий огонь до 1000 м.

Принцип работы: Непрямая газо-операция номинальное напряжение, открытый затвор, заблокированный вращающийся болт.

Калибр: 7,62 мм x 51

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента

Длина (мин/макс), мм: 1000 макс.

Длина ствола, мм: 420

Масса, гр.: 6600

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический и полностью автоматический огонь; 600–750 встр./мин.

Эффективная дальность стрельбы, м: 600

Принцип работы: Газовый, открытый болт, вращающийся болт

SIG Sauer M250

Калибр: 6,8 мм x 51

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента

Длина (мин/макс), мм: 1063 макс.

Длина ствола, мм: 444

Масса, гр.: 5900

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический и полностью автоматический огонь; 800 встр./мин.

Эффективная дальность стрельбы, м: 600-800

Принцип работы: Газовый, открытый болт, вращающийся болт

Армия США на опытных образцах оснастила ею основной боевой танк M1 Abrams в качестве зенитного пулемета – в комплекте с контейнером на 3000 патронов. На выставке Enforce Tac 2025 компания Dillon Europe в сотрудничестве с DES Defence и IEA MilOptic представила компактную машину противодействия беспилотникам Manul cUAV. Вездеход оснащен бесшумным пулеметом M134D, способным вести огонь новыми боеприпасами Urban Drone Defence от RWS. Он также несет легкие противотанковые управляемые ракеты Enforcer от MBDA.

С учетом последних разработок, а именно FN Evolis, проекта NGSW армии США и проекта легкого пулемета среднего размера Командования специальных операций США, теперь можно условно выделить шесть категорий пулеметов:

Сверхлегкие пулеметы весят менее 6,5 кг, в основном благодаря новым технологиям производства или отказу от классических конструктивных особенностей, таких как быстрая смена ствола. Они также выпускаются в калибре от 5 до 8 мм включительно.

Легкие пулеметы весят от 6,5 до 9 кг и обычно могут переноситься и использоваться одним солдатом. Их калибр находится в пределах от 5 до 8 мм включительно.

Средние пулеметы – это классические стандартные и универсальные пулеметы калибром от 7 до 8 мм включительно, массой от 8 до 12 кг. Их обслуживает один или два солдата.

Крупнокалиберные пулеметы среднего веса – это вторая новая категория после сверхлегких пулеметов. Они используют боеприпасы калибром от 8 до 10 мм и их масса более 9 кг.

Тяжелые и сверхтяжелые пулеметы имеют калибр от 10 мм до 20 мм, что делает их последней категорией перед автоматическими пушками и гранатометами. Как правило, это коллективное оружие. Это означает, что они не являются частью «солдатской системы» в строгом смысле слова.

Пулеметы Гатлинга и многоствольные пулеметы относятся к категории тяжелых пулеметов по весу. Современные распространенные конструкции используют патроны меньшего калибра. Тем не менее, наблюдается тенденция к увеличению дальности и эффективности за счет вариантов с более крупными калибрами. Например, компания Dillon предлагает модель 503D, многоствольное оружие под патрон .50 BMG.

Пулемет остается ключевым элементом боевой мощи пехоты.

Крупнокалиберные пулеметы среднего веса

SIG Sauer SIG-MG338

Калибр: . 338 Norma Magnum (8,6 мм x 63); также 7,62 мм x 51, 6,8 мм x 51 и SIG .338 Norma Magnum боеприпасы высокого давления

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента

Длина, мм: 1300

Длина ствола, мм: 610 (возможна более короткая)

Масса, гр.: 9700

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический и полностью автоматический огонь

Эффективная дальность стрельбы, м: до 1900

Принцип работы: Газоотводное устройство с системой снижения отдачи

Ohio Ordnance REAPR

Калибр: . 338 Norma Magnum (8,6 мм x 63); также 7,62 мм x 51

Подача боеприпасов: Разрушающаяся лента

Длина, мм: 1384 макс.

Длина ствола, мм: 624 (возможна более короткая)

Масса, гр.: 12156

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический, 500-650 встр./мин.

Эффективная дальность стрельбы, м: более 1500

Принцип работы: Привод со снижением отдачи и роликовой системой замедленного действия

FK BRNO BKS338

Калибр: .338 Norma Magnum (8,6 мм x 63)

Подача боеприпасов: Пояс

Длина, мм: 1275 макс.

Длина ствола, мм: н/д

Масса, гр.: 11000

Режим стрельбы (скорострельность): Полуавтоматический, 550 встр./мин.

Эффективная дальность стрельбы, м: до 1700

Принцип работы: Газоотводное устройство с системой снижения отдачи

Источник: Enforce Tac Magazine