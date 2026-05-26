"Ракетный монстр" Hyunmoo-5 с боеголовкой в 9 тонн создан бить по бункерам

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Для уничтожения находящихся глубоко под землей подземных сооружений авиабомбы или головные части ракет должны обладать внушительной массой.

Настоящим чемпионом среди противобункерного оружия является южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo-5 , впервые показанная на военном параде в Сеуле в 2024 году. Ее прозвали "ракетным монстром".

Являясь двухступенчатой и твердотопливной, при собственной массе в 36 тонн она может нести сверхтяжелую обычную боеголовку весом в 8-9 тонн, которая оптимизирована для выполнения специфических миссий.

В тяжелой версии ее дальность составляет около 300 - 500 километров. При уменьшении массы до 500 килограммов она может бить, по разным оценкам, на 3000 - 5000 километров.

Пусковая установка мобильная, ее смонтировали на 9-осном тяжелом колесном шасси. Установленное на борту оборудование позволяет накрывать атакуемые объекты с высокой точностью.

Алексей Брусилов