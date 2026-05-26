На Западе оценили способную атаковать США «Синеву»

MWM: Российские подлодки могут атаковать США ракетами «Синева» из Арктики

Российские баллистические ракеты Р-29РМУ2 «Синева», которые применили в ходе учений ядерных сил России, могут атаковать США из Арктики. Возможности ракеты оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Ракеты «Синева» размещают в стратегических атомных подводных лодках (АПЛ) проекта 667БДРМ «Дельфин» (по кодификации НАТО — Delta IV). «Ракеты обладают достаточной дальностью полета, чтобы поражать цели на территории Соединенных Штатов и Европы без выхода подводных лодок из российской Арктики», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что это особенно важно для «Дельфинов», которые легче обнаружить, чем современные АПЛ проекта 955А «Борей-А». Одна подлодка проекта 667БДРМ способна нести 16 ракет «Синева».

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил, что испытания новой АПЛ «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», которая является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», завершат в 2026 году.