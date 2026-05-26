Штурмовой круг: зачем военным понадобился мотобиатлон

На полигоне 51-й армии прошел чемпионат по дисциплине, созданной на основе опыта спецоперации

Биатлон без лыж, но с мотоциклами и автоматами. В 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» прошли первые соревнования по новой военно-прикладной дисциплине — мотоциклетному биатлону. Участники преодолевали многокилометровую трассу по пересеченной местности и поражали мишени на огневых рубежах. Корреспондент «Известий» узнал, зачем военным понадобился такой формат подготовки.

Как возникла новая спортивная дисциплина

Классический лыжный биатлон изначально возник как военно-прикладная дисциплина. В европейских войнах первой половины XX века способность подразделений быстро передвигаться на лыжах и поражать противника точным огнем из засады считалась одним из важнейших боевых навыков. В то время пехота в основном перемещалась пешком, а техника, способная эффективно действовать на снегу и бездорожье, получила широкое распространение значительно позже.

Со временем биатлон превратился в олимпийский вид спорта и практически перестал ассоциироваться со своим военным прошлым. Однако сама идея сочетания скоростного передвижения и стрельбы вновь оказалась востребованной.

— В нашей бригаде мотоциклетные группы часто выполняют различные задачи. На фоне этого идет подготовка на полигоне, оборудованы трассы, — рассказывает помощник командира 5-й бригады по физической подготовке старший лейтенант Денис Вдовин, главный организатор кубка 51-й армии по мотоциклетному биатлону. — И решили попробовать провести биатлон, максимально применив нужные для военнослужащих элементы. Это соревнование, но его элементы пригодятся при выполнении специальных задач.

Во время соревнований участники выступали экипажами из двух человек — водителя и стрелка. При выходе на стрелковый рубеж последний должен быстро спешиться и поразить мишени из автомата. При промахах начисляются штрафные круги, как и в классическом биатлоне. Всего на маршруте восемь точек, между ними дистанция 2–3 км. Стрельба ведется с расстояния 50 м. Кроме биатлона, водители отдельно соревновались в мотокроссе.

В турнире приняли участие военнослужащие соединений 51-й армии. Каждая бригада выставила по четыре участника. Это не спортсмены или инструкторы, а обычные бойцы из тех, кто выполняет задачи на мотоциклах. Среди них — штурмовики, связисты, расчеты обеспечения и специалисты других направлений.

Мотобиатлон для гражданских хотя и существует, но ограничен законодательством и возможностями организаторов. Чаще всего это соревнования с пневматическим оружием и на небольших трассах. Армейские же полигоны дают возможность соревноваться достаточно масштабно и, естественно, использовать автоматы на стрелковых этапах.

— Это не близко к условиям выполнения боевых задач. Такие соревнования, скорее, помогают разгрузиться военнослужащим, рождается какой-то спортивный интерес, азарт. А оттачивание навыков вождения мотоцикла и стрельбы по движущимся целям, конечно, полезно, — рассказывает Денис Вдовин.

Важна и возможность обмена опытом и общения. Наш собеседник рассказывает, что между заездами у представителей бригад была возможность встретиться, обменяться опытом, особенно в тех моментах, которые сейчас быстро развиваются и не стали пока стандартными: экипировка мотоциклистов, обслуживание и подготовка техники к выполнению задач. Более опытные бойцы-мотоциклисты делились практическим опытом с теми, кто только проходит подготовку.

Как применяются мотоциклетные подразделения в зоне спецоперации

Ранее «Известия» рассказывали о том, как подразделения на мотоциклах участвуют в штурмовых действиях. В частности, они сыграли большую роль при освобождении поселка Орехово в ДНР, которое позволило выйти на границы республики с последующим закреплением российских войск на территории Днепропетровской области. Во время подготовки операции российское командование решило атаковать населенный пункт с юга, обойдя укрепленные районы противника. С северного направления группы на мотоциклах отвлекали внимание в том числе воздушных сил врага. Это дало возможность быстро зайти в поселок и закрепиться в нем.

Мотоциклисты действовали группой, в рюкзаках у них были мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их мотоциклы разгоняются быстрее, чем FPV-дроны, и представляют собой маленькую мишень, в которую оператору беспилотника тяжело попасть. Бойцы маневрировали и уходили от преследования, а средства РЭБ на подлете глушили связь. Таким образом мотоциклистам удалось увести за собой FPV-дроны врага. А когда штурмовики закрепились в поселке, они начали доставлять продукты, боеприпасы и прочее необходимое.

Дмитрий Астрахань