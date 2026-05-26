Великобритания заказала 72 самоходные гаубицы RCH 155

13 мая 2026 года правительство Великобритании подписало соглашение с европейской оборонной закупочной организацией OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) о приобретении для британской армии 72 самоходных колесных гаубиц RCH 155 калибра 155-мм/52 разработки германского отделения объединения KNDS (KNDS Deutschland) на шасси бронетранспортера GTK Boxer A3 (8x8). В соответствии с соглашением, OCCAR подписала контракт стоимостью около 1 млрд фунтов стерлингов с компанией ARTEC GmbH (совместным предприятием KNDS и группы Rheinmetall, производителем колесного бронетранспортера GTK Boxer, являющегося шасси для САУ RCH 155) на производство и поставку Великобритании указанных 72 САУ RCH 155.

Опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы RCH 155 на шасси бронетранспортера GTK Boxer A3 (8x8). Источник: KNDS Deutschland

Качающаяся часть для САУ для Великобритании - ствол, затвор, система отката и цапфы - будут производиться на созданном в 2025 году новом предприятии Rheinmetall Weapon Munitions UK Limited группы Rheinmetall в британском Телфорде. В марте 2026 года британское правительство выдало Rheinmetall отдельный контракт на сумму 53 млн фунтов на закупки материалов для производства первых 37 качающихся частей. Для их производства Rheinmetall планирует использовать британскую сталь, поставляемую компанией Sheffield Forgemasters. Шасси и бронекорпуса БТР Boxer для данных САУ будут производиться компанией KNDS UK в британском Стокпорте, также из британской стали.

В апреле 2024 года министерство обороны Великобритании заявило о решении приобрести САУ RCH 155 для британской армии. Закупка САУ RCH 155 Великобританией основывается на соглашении Тринити-Хаус между правительствами Великобритании и Германии, подписанном в октябре 2024 года. В декабре 2025 года Германия и Великобритания подписали двустороннее рамочное соглашение с компанией ARTEC в качестве подрядчика, в соответствии с которым обязывались провести закупки САУ RCH 155 для армий обеих стран. Тогда же в декабре 2025 года ARTEC получила совместный контракт на сумму 52 млн фунтов на поставку четырех таких опытных систем для испытаний - трех германской армии, и одной - британской армии.

Поставки САУ RCH 155 британской армии должны быть начаты в 2028 году. В составе британской армии эти системы должны заменить снятые с вооружения и переданные Украине в 2023-2024 годах 68 самоходных гаубиц AS90 калибра 155-мм/39 на гусеничном шасси. В качестве промежуточного решения до поступления RCH 155 на вооружение британская армия приобрела в 2023 году из наличия шведской армии 14 самоходных гаубиц Archer калибра 155-мм/52 на колесном шасси Volvo (6x6). В перспективе британская армия рассматривает возможность приобретения еще от 128 до 168 САУ RCH 155.

Самоходная гаубица RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8) давно предлагаемый (с 2004 года) германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Deutschland) автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) с артиллерийской частью немецкой 155-мм/52 самоходной гаубицы PzH 2000 (при этом собственно качающаяся часть изготавливается группой Rheinmetall). Модуль AGM необитаемый, так что экипаж установки RCH 155 cоставляет всего два человека. Боевая масса RCH 155 составляет 39 тонн, при массе модуля AGM 12,5 тонн. Подвижность примерно соответствует БТР Boxer, с максимальной скоростью по шоссе до 100 км/ч, при этом на машине установлен более мощный дизельный двигатель MTU 8V 199TE20/21 в 815 л.с., чем на базовом БТР Boxer (710 л.с.). Боекомплект модуля AGM составляют 30 снарядов и 144 модульных заряда, скорострельность до 9 выстрелов в минуту. Заявляется, что RCH 155 является первой в мире САУ, имеющей возможность ведения эффективного огня в движении.

Вариант установки AGM на шасси колесного БТР Boxer, впоследствии обозначенный как RCH 155, был впервые продемонстрирован на выставке Eurosatory 2014, но его полигонные испытания были начаты только в 2019 году. В 2020 году на испытания был представлен новый опытный образец RCH 155, отличающийся главным образом пониженной высотой модифицированного артиллерийского модуля AGM.

Стартовым заказчиком САУ RCH 155 стала Украина, которая в 2022-2024 годах в счет германского правительственного финансирования заключила три контракта на закупку суммарно 54 этих систем на общую сумму 890 млн евро. Производство их осуществляется на предприятии KNDS Deutschland в Касселе. Первые шесть систем должны были быть переданы Украине в 2025 году, а поставки остальных планировались на 2026-2027 годы. В январе 2025 года в Касселе формально была принята первая изготовленная для Украины RCH 155, однако из-за необходимости доводки системы их фактические поставки Украине до сих пор не начаты. Известно, что в 2025 году были построены первые шесть САУ, которые остаются в Германии для испытаний и обучения.

Контракт с Украиной открыл дорогу и закупкам САУ RCH 155 и для германского Бундесвера. Предполагается, что германская армия по программе Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlere Reichweite (ZukSysIndF mRw) закупит начиная с 2026 года 229 систем RCH 155. В декабре 2025 года германское оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) выдало KNDS Deutschland контракт стоимостью более 1 млрд евро на поставку для Бундесвера первых 80 САУ RCH 155 в 2028-2030 годах. Тогда же бюджетный комитет Бундестага одобрил возможное заключение BAAINBw рамочного контракта на поставку 500 RCH 155, включая четыре вышеуказанные опытные САУ (три для Бундесвера и одна для Великобритании), 80 САУ первого транша для Бундесвера, 149 САУ второго транша для Бундесвера на сумму 2 млрд евро (подписание запланировано на 2026 или 2027 годы) и 267 САУ для возможного приобретения третьими странами через BAAINBw. Сообщалось, что интерес к закупке части из этих САУ проявляли Нидерланды.

Фактически вторым заказчиком САУ RCH 155 стал Катар, в конце 2024 года подписавший соглашение на закупку 12 систем, взамен которых он согласился продать Германии обратно 12 (из 24 поставленных ранее) гусеничных САУ PzH 2000, которые германское правительство, в свою очередь, после ремонта планирует передать Украине.

В 2025 году правительство Швейцарии по результатам международного тендера одобрило закупку для швейцарской армии 32 самоходных гаубиц Pz Hb 25, представляющих собой установку того же орудийного модуля AGM на шасси колесного бронетранспортера MOWAG Piranha IV (10x10), однако контракт пока что не заключен. KNDS Deutschland продвигает на рынки ряд других вариантов установки орудийного модуля AGM на различные шасси, в частности на новое гусеничное шасси Tracked Boxer.