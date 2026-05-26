Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске

Российская армия впервые с начала СВО одновременно применила новейшие разработки отечественного ОПК

Удар возмездия с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон» — таким был ответ российских военных на террористическую атаку ВСУ по колледжу в Старобельске. Одновременное использование столь широкого набора средств, в том числе гиперзвуковых, произошло впервые с момента начала СВО. По данным Минобороны России, поражены военная инфраструктура киевского режима, объекты ВПК и пункты управления украинских войск и разведки. А эксперты отметили практически полное отсутствие работы противовоздушной обороны даже над Киевом, что может свидетельствовать о серьезных проблемах с поставками западного оружия, в том числе противоракет.

Удары по военным объектам на Украине

В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России наши вооруженные силы нанесли массированный удар по территории Украины. Использовались новейшие системы вооружений, а целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия украинского ВПК.

Как сообщили в Минобороны России, применялись баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандеры», гиперзвуковые «Кинжалы» и крылатые ракеты «Циркон». Также были задействованы другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

По данным военного ведомства, в результате были поражены военная инфраструктура, объекты ВПК, пункты управления главного командования Сухопутных войск, Главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — отметили в Минобороны.

Новейшую систему «Орешник» Вооруженные силы РФ применили в третий раз. Впервые это произошло в ноябре 2024 года, когда удар пришелся по предприятию ВПК в Днепропетровске — тогда и стало известно о существовании такого оружия. Второй раз ракету запустили в январе 2026 года по Львовскому авиационно-ремонтному заводу.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник»

В этот раз «Орешник» применялся не одиночно, а в большем количестве, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Были нанесены удары по объектам в Белой Церкви и в Киеве, по центрам управления Сухопутными войсками и ГУР, — пояснил он «Известиям». — Такой концентрации гиперзвуковых систем я во время специальной военной операции не наблюдал: «Цирконы», «Кинжалы», «Орешник». В этом, наверное, уникальность такого ответного удара.

По мнению эксперта, пункты управления ВСУ такого уровня также были атакованы впервые.

— Это должно было состояться, потому что одних заявлений МИДа, общественных структур и СМИ недостаточно в качестве реакции на такую террористическую акцию, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — Поэтому целями стали три завода, склады, некоторые базы ГУР. По аэродрому в Белой Церкви отработал «Орешник». То, что большинство ракет и беспилотников достигли целей, мы видим по тем роликам, которые украинцы разместили в соцсетях.

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон»

Эксперт отметил, что эффективность ударов оказалась высокой.

— Можно обратить внимание на работу «Орешника», у которого в первый раз был достаточно большой разброс боевых блоков, а сейчас они ложились кучно, что указывает на повышение точности наведения ракет, — сказал эксперт. — А самое главное, на что можно обратить внимание, — это практически полное отсутствие работы противовоздушной обороны. Зонтик над Киевом считается лучшим на Украине, и если так работает лучшая ПВО, то что говорить про другую территорию.

Юрий Кнутов указал, что если сравнивать затраты на использованные ракеты и беспилотники с нанесенным ущербом, то последний кратно выше.

— Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, по жилым кварталам, и в этом отличие, — рассказал «Известиям» эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. — Мы наносим удары по военным целям, чтобы подорвать боевую готовность ВСУ. Применение такого широкого набора средств свидетельствует о том, что чаша терпения переполнена по отношению к таким нечеловеческим провокациям против гражданских людей, против детей.

Деморализация врага

Действия ВС России прокомментировал и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, террористические удары Зеленского и его окружения по детям вызвали жесткий ответ из России. И, возможно, именно этого они и добивались, полагает политик.

«Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться» — написал Медведев в своем Telegram-канале. А кроме того, по его мнению, российские удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг киевской власти, что важно для нее в ходе будущих выборов. Тем не менее атаковать объекты на Украине надо, полагает Медведев. «Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — заключил он.

Атаку на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа ВСУ предприняли 22 мая. В результате погиб 21 человек, 65 пострадали. Следователи Следственного комитета квалифицировали случившееся как теракт.

Президент Владимир Путин также заявил о террористическом ударе, который нанес «неонацистский режим, захвативший власть в Киеве». Он обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять «преступные приказы нелегитимной, проворовавшейся хунты». Он подчеркнул, что никаких объектов российских силовых структур рядом с общежитием нет. В то же время удар был целенаправленным, сказал президент: «Он прошел в три волны — 16 БПЛА в одно и то же место».

Роман Крецул