Еврокомиссия ожидает продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году

В ЕК заявили в том числе о сохранении всех евросанкций против России по меньшей мере в течение этого периода

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия построила свой весенний экономический прогноз, исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году, и сохранения всех евросанкций против России по меньшей мере в течение этого периода. Об этом говорится в полученной ТАСС полной версии документа.

"Центральный сценарий (на котором базируется прогноз Еврокомиссии - прим. ТАСС) предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода [2026-2027 годы]", - говорится в документе.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, представляя этот прогноз, сообщил, что Еврокомиссия "исходит из того, что все финансовые потребности Украины будут удовлетворены" до конца 2027 года за счет внешнего финансирования. Он напомнил, что Еврокомиссия практически завершила утверждение программу военного финансирования Украины на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы и рассчитывает перевести первый транш этой помощи Киеву "в середине июня".