Премьер Швеции призвал страны НАТО помочь Украине лучше направлять БПЛА на РФ

Ульф Кристерссон также напомнил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году

СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Швеции считают, что НАТО должна помогать Украине лучше наводить БПЛА на цели в России, чтобы они не попадали в воздушное пространство Прибалтики. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в центре защиты гражданского населения в Ренинге на юге Швеции.

Он подчеркнул, что страны альянса должны, "насколько это возможно", направлять запущенные Украиной БПЛА "в правильном направлении".

Кристерссон также напомнил Рютте, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году. "Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен холодной войны", - прокомментировал Кристерссон.