В США назвали потенциального заказчика двухместного Су-57

TNI: Двухместные истребители Су-57Д может заказать Алжир

Двухместную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 могут получить Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира. Потенциального заказчика Су-57Д назвало американское издание The National Interest (TNI).

Су-57 несколько раз замечали в небе над Алжиром. Это может говорить о поставке российских самолетов в республику. Автор отметил, что двухместную версию можно использовать для подготовки пилотов. Как пишет издание, Су-57 отличается исключительной маневренностью, поэтому пилот должен обладать хорошими навыками.

«Поскольку Алжир планирует эксплуатировать Су-57, может возникнуть потребность в учебно-тренировочных самолетах», — говорится в материале.

Ранее в мае стало известно, что прототип двухместного Су-57Д совершил первый испытательный полет. Самолет разработали в инициативном порядке.

В апреле в сети появился качественный снимок Су-57Э с опознавательным знаком алжирских ВВС и новым двухцветным камуфляжем.