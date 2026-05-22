Navantia UK предложила решение для гибридного флота будущего

Компания Navantia UK представила новую модель крупного беспилотного надводного корабля. Модель LASV75 предлагается в качестве ключевого компонента гибридного флота, который сочетает традиционные боевые корабли с экипажем и беспилотные платформы при поддержке различных типов дронов.

Как заявляют разработчики, беспилотные LASV75 могут быть построены в быстром темпе и большом количестве, при этом стоимость платформы значительно ниже, чем у кораблей с экипажем. Модульная конструкция корпуса позволяет использовать различные конфигурации – с системами обнаружения, с боевыми ударными комплексами или в сочетании обоих вариантов.

Беспилотная надводная платформа LASV75

Navantia UK


Длина LASV75 составит 75 метров, ширина – 11,8 метра, водоизмещение – 1000 тонн.

Как уточняет Naval Today, компания Navantia UK инвестирует 157 млн фунтов стерлингов в свои четыре верфи – Эпплдор, Арниш, Белфаст и Метил, – чтобы превратить их в одни из самых передовых производственных объектов в Европе.

Среди усовершенствований – установка автоматизированной линии по производству стальных панелей в Белфасте.

Кроме того, компания внедряет цифровые инструменты проектирования на всех своих четырех верфях для ускорения и автоматизации военно-морских проектов. В совокупности эти улучшения приблизят верфи к концепции Navantia Shipyard 5.0, аналогичной платформе и процессам, используемым на предприятиях Navantia в Испании.

В конечном итоге компания Navantia UK рассчитывает, что ее технология позволит сократить стандартное время проектирования и строительства крупного военно-морского судна до 30%.

"Автономные платформы имеют основополагающее значение для будущего потенциала суверенной обороны. Военно-морские возможности будущего будут представлять собой гибридное сочетание экипажных боевых кораблей, беспилотных эскортных и вспомогательных судов, – заявил Дерек Джонс, директор по развитию бизнеса компании Navantia UK. – Мы вкладываем значительные средства в наши четыре верфи, чтобы превратить их в идеальных партнеров для реализации этого видения будущего. Благодаря возможностям цифрового проектирования и передовым автоматизированным технологиям наши предприятия преобразуются в одни из самых современных верфей в Европе".

Джонс также заявил, что компания Navantia работает над реализацией британской программы Fleet Solid Support, которая предполагает поставку трех кораблей поддержки для Королевского военно-морского флота. В декабре 2025-го на верфи в Эпплдоре началась резка стали для первого из них. А в начале мая в Метиле спустили на воду специально построенную 85-метровую баржу Seahorse, предназначенную для перевозки судовых секций и комплектующих между Эпплдором и Белфастом.

