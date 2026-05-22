TWZ сообщил о планах ВМС США объединить мини-субмарины и дроны

Американские военные работают над созданием совместных групп из мини-субмарин с бойцами спецназа и беспилотных подводных аппаратов для снижения уязвимости экипажей.

Военно-морские силы США видят будущее в совместной работе необитаемых подводных аппаратов и мини-субмарин, на которых передвигаются бойцы подразделений SEAL, передает TWZ.

В настоящее время ведомство уже проводит испытания, чтобы выяснить, как может функционировать взаимодействие экипажных и беспилотных систем под водой.

Капитан ВМС США Майк Линн на полях ежегодной конференции SOF Week подтвердил эти намерения. "Это наша цель", – заявил офицер, отвечая на вопрос о планах флота по объединению подводных беспилотников и средств доставки пловцов. По его словам, использование дронов позволит расширить оперативные возможности подводного спецназа и снизить риски для личного состава.

Основной рабочей лошадкой сил специальных операций ВМС сейчас является аппарат Mk 11 длиной около семи метров. Он управляется экипажем из двух человек и вмещает шесть пассажиров. Также флот закупил несколько новых сухих боевых подводных лодок, которые крупнее и позволяют работать на больших глубинах.

Главной проблемой интеграции систем капитан Линн назвал сложности со связью под водой. В настоящее время аппараты не могут эффективно обмениваться данными для координации действий. Военным предстоит решить вопросы передачи информации и определить оптимальные способы запуска беспилотников с мини-субмарин, учитывая их ограниченный внутренний объем.

Дмитрий Зубарев