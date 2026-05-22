Войти
Деловая газета "Взгляд"

TWZ сообщил о планах ВМС США объединить мини-субмарины и дроны

172
0
+1
Подводный дрон Lamprey
Подводный дрон Lamprey.
Источник изображения: © Lockheed Martin

Американские военные работают над созданием совместных групп из мини-субмарин с бойцами спецназа и беспилотных подводных аппаратов для снижения уязвимости экипажей.

Военно-морские силы США видят будущее в совместной работе необитаемых подводных аппаратов и мини-субмарин, на которых передвигаются бойцы подразделений SEAL, передает TWZ.

В настоящее время ведомство уже проводит испытания, чтобы выяснить, как может функционировать взаимодействие экипажных и беспилотных систем под водой.

Капитан ВМС США Майк Линн на полях ежегодной конференции SOF Week подтвердил эти намерения. "Это наша цель", – заявил офицер, отвечая на вопрос о планах флота по объединению подводных беспилотников и средств доставки пловцов. По его словам, использование дронов позволит расширить оперативные возможности подводного спецназа и снизить риски для личного состава.

Основной рабочей лошадкой сил специальных операций ВМС сейчас является аппарат Mk 11 длиной около семи метров. Он управляется экипажем из двух человек и вмещает шесть пассажиров. Также флот закупил несколько новых сухих боевых подводных лодок, которые крупнее и позволяют работать на больших глубинах.

Главной проблемой интеграции систем капитан Линн назвал сложности со связью под водой. В настоящее время аппараты не могут эффективно обмениваться данными для координации действий. Военным предстоит решить вопросы передачи информации и определить оптимальные способы запуска беспилотников с мини-субмарин, учитывая их ограниченный внутренний объем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Lockheed Martin представила многоцелевой автономный подводный аппарат Lamprey.

Пользователи сервиса Google Maps обнаружили на военно-морской базе в Калифорнии секретный прототип американского беспилотника Manta Ray.

Военный эксперт Александр Степанов допустил массовое применение компактных подводных систем для диверсий.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Почему даже старый советский РКГ-3 оказался опасен для “непобедимой” “Меркавы”"
  • 22.05 02:39
  • 1
Запасной план Европы: НАТО без Америки (The Economist, Великобритания)
  • 22.05 00:51
  • 0
Комментарий к "Самая дорогая игрушка Пентагона: 15 миллиардов за штуку"
  • 22.05 00:41
  • 15852
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 17:04
  • 0
Стенания Зеленского
  • 21.05 16:49
  • 0
«Народная дипломатия» и вполне официальные лица
  • 21.05 02:52
  • 1
Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"