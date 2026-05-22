Деловая газета "Взгляд"

Проект регионального самолета «Ладога» приостановили

Внешний вид ТВРС-44 «Ладога»
Источник изображения: tehnoomsk.ru

Проект российского самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлен, весь научно-технический задел передается Министерству обороны, однако первый полет самолета должен состояться в 2026 году, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО «УЗГА» (Уральский завод гражданской авиации) Сергей Меренков.

Разработка пассажирского лайнера ТВРС-44 поставлена на паузу, передает ТАСС. Главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востокауточнил, что первый полет опытного образца все же состоится в этом году.

"Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году", – заявил представитель предприятия.

Региональный борт создавался для замены устаревших машин Ан-24, Ан-26 и Як-40. Базовая вместимость воздушного судна рассчитана на 44 человека. Ранее в Росавиации отмечали, что старт испытаний планировался на четвертый квартал текущего года, а сертификация ожидалась в 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг сообщил об изготовлении опытного экземпляра самолета "Ладога" на 44 пассажира.

Уральский завод гражданской авиации планировал завершить сборку первого образца до конца прошлого года.

Росавиация анонсировала старт испытаний нового воздушного судна в четвертом квартале текущего года.

Дмитрий Зубарев

