Деловая газета "Взгляд"

МИД назвал плановыми испытания ракеты «Сармат»

Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Проведенные на прошлой неделе тестовые запуски межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошли строго по заранее утвержденному графику и носили плановый характер, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавние испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", передает РИА "Новости".

Она особо подчеркнула, что прошедшие военные мероприятия не стали неожиданностью для руководства страны и состоялись строго в рамках заранее намеченного расписания.

"Хотела бы отметить, что эти испытания носят плановый характер. Мне кажется все было изложено в докладе президенту", – заявила российский дипломат в ходе регулярного брифинга.

Президент России Владимир Путин назвал недавний запуск новейшего тяжелого ракетного комплекса "Сармат" большим событием для страны.

Перед испытанием межконтинентальной баллистической ракеты Москва направила необходимые уведомления Соединенным Штатам.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков с иронией воспринял квазибезразличную реакцию западных стран на успехи российских оружейников.

