Деловая газета "Взгляд"

Рютте заявил о наблюдении НАТО за ядерными учениями России

Источник изображения: @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический военный блок внимательно отслеживает совместные тренировки ядерных сил сдерживания России и Белоруссии, сообщил генсек альянса Марк Рютте.

Генеральный секретарь организации Марк Рютте подтвердил повышенное внимание к маневрам ядерных сил РФ и Белоруссии, передает РИА "Новости".

"Что касается учений, то они, конечно же, проводятся повсюду. Мы за ними следим, мы следим за ними очень внимательно", – подчеркнул он во время встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Масштабные тренировки по применению ядерных сил завершаются сегодня. В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, дальняя авиация, а также Северный и Тихоокеанский флоты.

Кроме того, к выполнению поставленных задач привлечены отдельные подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

До этого в четверг Рютте пригрозил Москве разрушительными последствиями в случае применения ядерного оружия.

Напомним, ранее российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил. Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы РФ также перебросили в Белоруссию специальные боеприпасы для комплексов "Искандер-М".

