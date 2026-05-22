LIG Defence and Aerospace завершает поставку ВС Румынии ПЗРК Chiron

Перуанский военный за двухзарядной турельной пусковой установкой южнокорейского переносного ЗРК LIG Nex1 Chiron (c) americamilitar.com .

ЦАМТО, 21 мая. Южнокорейская компания LIG Defence and Aerospace (LIG) близка к завершению выполнения заключенного в 2023 году контракта на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Chiron Сухопутным войскам Румынии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, об этом было объявлено на выставке Black Sea Defense Aerospace (BSDA), проходившей в Бухаресте с 13 по 15 мая 2026 года.

Менеджер по продажам на европейском рынке LIG Су Джин Кан сообщил Janes, что поставки будут завершены до конца мая 2026 года. Таким образом, ВС Румынии получат все заказанные пусковые установки и ракеты. Кроме того, компания обеспечит поставку дополнительного оборудования и услуг, предусмотренных контрактом, включая передачу нескольких тренажеров Chiron, технической документации и обучение технических специалистов обслуживанию оборудования.

По информации представителя LIG, в настоящее время продолжаются переговоры с Министерством национальной обороны Румынии о продаже дополнительных комплексов Chiron.

Как заявлено, поставка Chiron расширила возможности системы ПВО ближнего действия ВС Румынии, в состав которой ранее входили национальные ПЗРК CA-94, являющиеся версией российского комплекса "Стрела-2". По сравнению с обеспечиваемой CA-94 максимальной дальностью стрельбы в 4,2 км, Chiron позволяет поражать цели на удалении до 7 км.

Несмотря на то, что Румыния пока закупила ограниченное количество ПЗРК, усиление сотрудничества Бухареста и Сеула в военной сфере может привести к организации лицензионного производства ПЗРК в Румынии. Власти страны прилагают активные усилия для расширения выпуска продукции военного назначения на территории страны.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 году по итогам тендера на поставку ЗРК ближнего действия МНО Румынии выбрало ПЗРК "Мистраль-3" компании MBDA France, но позднее итоги конкурса были аннулированы. В середине 2023 года было объявлено о выборе системы Chiron (KP-SAM) южнокорейской LIG Nex1.

Правительство Румынии финализировало межправительственное соглашение с Республикой Корея о покупке ПЗРК в январе 2024 года. Контракт стоимостью около 96,5 млн. долл. предусматривает поставку 54 пусковых установок, 162 зенитных управляемых ракет, начального пакета логистической поддержки, документации, тренажеров, услуг технической поддержки и обучения.

