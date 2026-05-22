Военное обозрение

После свержения Асада в САР Турция начала приглашать сирийские войска на учения

Источник изображения: topwar.ru

В числе подразделений из 50 стран, включая государства НАТО, в международных учениях EFES-2026, проходящих в турецкой провинции Измир, участвуют военные Сирии и объединенной армии Ливии. Сирийское подразделение задействовано в учебно-боевых мероприятиях по воздушно-десантной подготовке, маневрах бронетехники и тренировках снайперов.

Об этом сообщают информационное агентство SANA (Сирия) и ряд других СМИ.

Сообщается, что для наблюдения за ходом учений в Турцию прибыл начальник штаба сирийских Вооруженных сил.

В подобный мероприятиях военные Сирии участвуют впервые после свержения президента Башара Асада и реорганизации армии. Участие сирийцев в данном мероприятии широко обсуждается в СМИ разных стран.

Кроме того, в Турцию прибыли ливийские военнослужащие. Примечательно, что в турецких учениях совместно участвуют военные с запада и востока Ливии, которые являются противоборствующими силами затянувшегося ливийского конфликта. Собственно, ливийские военные впервые выезжают за рубеж для участия в учебно-боевых мероприятиях. В общей сложности в Турцию прибыло около 500 военнослужащих из Ливии.

Всего в EFES-2026 участвует около десяти тысяч военных из разных стран Североатлантического альянса, Азии и Африки. Они стартовали 20 апреля и заканчиваются сегодня. Учения считаются самыми крупными в Турции и проходят с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных подразделений.

