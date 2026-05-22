Патрушев рассказал о задачах Тихоокеанского флота

Патрушев: Тихоокеанский флот решает важнейшие задачи по сдерживанию угроз в АТР

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот решает важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надежно защищает восточные рубежи России с морских направлений, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Он поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота России.

"Тихоокеанский флот решает важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надежно защищает восточные рубежи нашей страны с морских направлений, участвует в многосторонних учениях совместно с военно-морскими силами дружественных государств. Воины-тихоокеанцы постоянно совершенствуют свое мастерство", - отметил Патрушев в поздравлении.