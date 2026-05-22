Destinus и Rheinmetall ускорят разработку крылатой ракеты RUTA Block.3

ЦАМТО, 21 мая. Нидерландская компания Destinus 18 мая объявила о форсированном развертывании программы разработки крылатой ракеты большой дальности RUTA Block.3, реализуемой в кооперации с германским концерном Rheinmetall AG.

Как сообщает пресс-служба компании Destinus, программа позиционируется как продолжение апробированного семейства RUTA и ориентирована на переход от ограниченных партий высокоточного оружия к устойчивому серийному производству в интересах ВС государств-членов НАТО. Летные испытания изделия запланированы на 2027 год.

RUTA Block.3 является третьей по счету в семействе крылатых ракет разработки Destinus. Изделие RUTA Block.1 находится в стадии серийного производства в Нидерландах. По имеющимся данным, расчетная годовая производственная мощность достигает 2 тыс. ед.

Ракета RUTA Block.2, разработанная при поддержке украинской государственной программы оборонных инноваций Brave1, проходит летные испытания на территории Украины (летный тест проведен в апреле 2026 года) с переходом к производственному развертыванию в 2026 году. По заявленным характеристикам, дальность RUTA Block.2 составляет порядка 700 км при массе боевой части свыше 250 кг. Система оснащена многорежимной системой наведения с интеграцией элементов искусственного интеллекта.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, RUTA Block.3 будет иметь дальность полета 2000 км при массе боевой части 250 кг. В качестве маршевой силовой установки предусмотрен турбореактивный двигатель нового поколения Destinus T220, находящийся на стадии проектирования. Изделие комплектуется автономной инерциально-навигационной системой, обеспечивающей функционирование в условиях отсутствия сигнала ГНСС, а также средствами наведения на конечном участке, разработка которых продолжается. Пуск осуществляется из контейнерных пусковых установок стандарта ISO, совместимых с наземным, морским и стационарным вариантами базирования.

Производственная кооперация программы предусматривает задействование трех промышленных хабов. За Нидерландами закрепляется функция головного инженерно-конструкторского центра и основной производственной площадки семейства RUTA. Украина задействуется для проведения опытно-конструкторских работ, оперативных испытаний и выпуска ряда компонентов изделия RUTA Block.3. Германия через создаваемое совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems обеспечивает мощности для крупносерийного производства, квалификационных процедур и финальной интеграции систем в интересах Бундесвера и иных заказчиков.

Создание совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems анонсировано 13 апреля 2026 года. Согласно корпоративному соглашению, Rheinmetall получает долю 51 проц., Destinus – 49 проц. Регистрация СП запланирована на второе полугодие 2026 года и обусловлена получением необходимых регуляторных разрешений. Производственная площадка СП размещается на предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе (земля Нижняя Саксония, ФРГ). Производство изделий RUTA Block.1 и Block.2 на указанном объекте запланировано на 2026-2027 гг., Block.3 – по завершении летных испытаний и квалификационных процедур. Председатель правления Rheinmetall AG А.Паппергер заявил о готовности обеспечить поставку первых ракет заказчикам с площадки в Унтерлюссе до конца 2026 года.

В сегменте европейского высокоточного оружия большой дальности семейство RUTA в конфигурации Block.3 ориентировано на заполнение ниши, которая в составе ВС европейских государств-членов НАТО исторически покрывалась системами производства США, либо оставалась незаполненной. Заявленная дальность в 2000 км выводит изделие в категорию средств поражения, сопоставимых по тактико-техническим характеристикам с крылатыми ракетами глубокого удара, чем обусловлен декларируемый разработчиком приоритет суверенной европейской промышленной архитектуры и распределенной кооперации среди союзников.

Справочно

Destinus – это частная аэрокосмическая компания, зарегистрированная в Швейцарии в 2021 году. Производственные и инженерно-конструкторские площадки размещены в Швейцарии, Нидерландах, Германии и Испании. Корпоративный офис, ответственный за программу RUTA, локализован в Нидерландах.

Профиль деятельности – разработка гиперзвуковых летательных аппаратов, реактивных двигателей и средств воздушного нападения. Серийная продукция военного назначения включает семейство дальнобойных ударных БЛА Lord (заявленная дальность 750-2000 км), поставляемых ВС Украины с 2023 года, а также крылатые ракеты семейства RUTA (Block.1 – серийное производство, Block.2 – летные испытания, Block.3 – стадия разработки).

Ключевые промышленные партнеры – Rheinmetall AG (ФРГ; совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems, доли 51/49 проц.) и украинская государственная платформа оборонных инноваций Brave1.