Республика Корея выбрала S-92A+ в качестве президентского командного вертолета

ЦАМТО, 21 мая. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) определило вертолет Sikorsky S-92A+ производства Sikorsky Aircraft Corporation (дочернее предприятие Lockheed Martin) в качестве платформы по программе "Командный вертолет-II".

Как сообщает Seoul Economic Daily, на текущий момент ведется испытательная оценка образца и переговоры по условиям контракта.

Программой предусмотрено приобретение четырех вертолетов S-92A+. Утвержденный бюджет программы составляет 870 млрд. вон (около 628 млн. долл.). Подписание контракта запланировано на второе полугодие 2026 года. С учетом инфляции и динамики валютного курса расчетная стоимость скорректирована до 900 млрд. вон.

Необходимость замены парка обусловлена выработкой нормативного ресурса трех вертолетов VH-92, находящихся в эксплуатации. Эти вертолеты (модифицированная VIP-версия базовой платформы S-92) были закуплены по итогам конкурса VH-X в 2004-2005 годах и переданы ВВС Республики Корея в 2007 году. Фактический срок эксплуатации составляет около 19 лет при нормативном межремонтном цикле 10 лет.

На начальном этапе к участию в конкурсе были допущены четыре претендента: Sikorsky S-92A+ (США), Airbus H-225M (Франция), Leonardo AW-101 (Италия) и Bell 525 (США). В ходе последующей оценки Bell и Leonardo фактически отказались от активного участия: Bell 525 не завершил сертификацию и не подтвердил необходимый уровень операционной зрелости; AW-101 не соответствовал требованиям по стоимости жизненного цикла. По итогам конкурсного отбора единственным активным участником переговоров остался S-92A+ Sikorsky.

Вертолет S-92A+ – это двухдвигательный вертолет с двумя турбовальными двигателями General Electric CT7-8A6 (мощность в нормальном взлетном режиме – 2695 л.с., в аварийном режиме OEI/30 с – 2845 л.с.). Максимальная взлетная масса с внутренней нагрузкой – 12564 кг, с внешней – 12836 кг. Крейсерская скорость – 280 км/ч, максимальная дальность полета – 1013 км на штатных топливных баках объемом 2877 л. Предусмотрена установка двух съемных дополнительных баков по 795 л. Несущая система – четырехлопастной полностью шарнирный ротор из полимерных композиционных материалов с бесподшипниковым хвостовым ротором.

Базовая конфигурация авионики включает четыре многофункциональных дисплея Collins Aerospace, двойные четырехосевые системы автоматического управления полетом (AFCS), метеорадар Honeywell IntuVue RDR-7000, систему предупреждения столкновений TCAS II, систему предупреждения опасного сближения с землей (EGPWS), оборудование ADS-B, двойные воздушные и навигационные вычислители, а также систему управления полетом Universal Avionics UNS-1Espw.

Оперативное требование DAPA предусматривает интеграцию бортового комплекса самозащиты: систем предупреждения о радиолокационном облучении (RWR), инфракрасных постановщиков помех, средств радиоэлектронного противодействия. Дополнительно требуется установка комплекса защищенных каналов связи C4I, обеспечивающих сопряжение с Национальным центром антикризисного управления в режиме реального времени. Тактическая схема применения предполагает одновременную эксплуатацию идентичных вертолетов-"ловушек" (decoy) для обеспечения безопасности перевозок президента.

Ключевым аргументом в пользу выбора S-92A+ является операционная преемственность с действующим парком VH-92: сохраняются сложившаяся инфраструктура технического обслуживания, номенклатура ЗИП и система подготовки экипажей. Платформа S-92A+ в варианте VH-92A Patriot эксплуатируется в составе авиационного отряда Marine One КМП США, что подтверждает ее соответствие требованиям к перевозкам высших должностных лиц государства.

По оценке DAPA, применение преемственной платформы позволит перенести достижение начальной операционной готовности с 2031 на 2029 год.

Текущая фаза переговоров сосредоточена на условиях промышленной компенсации: распределении объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту, локализации производства компонентов, а также передаче технологий предприятиям ОПК Республики Корея. Ввод вертолетов в эксплуатацию запланирован на 2029-2031 годы в зависимости от хода сертификационных мероприятий и завершения интеграции целевых систем.