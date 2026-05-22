В рамках ядерных учений РФ отрабатывается снаряжение ракет «Кинжал»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в морские полигоны в рамках учений по подготовке и применению ядерных сил. Также отрабатывается снаряжение гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.


«Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы», — говорится в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Кроме того, подразделения авиации Воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение ракет «Кинжал» и выполняют вылеты в назначенные районы патрулирования.

Минобороны России 19 мая сообщило, что Армия Россия в период с 19 по 21 мая проведет учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Уточнялось, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Ядерный щит
