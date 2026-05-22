Минобороны показало кадры передвижения мобильного комплекса "Ярс"

МО показало кадры передвижения мобильного комплекса "Ярс" на учении ядерных сил

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры передвижения мобильного ракетного дивизиона "Ярс" на учении ядерных сил.

На опубликованных кадрах виден марш ПГРК "Ярс" по дороге в лесу в сопровождении военной техники.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. Всего привлечены более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.